تسجيل 2110 إصابات جديدة بكورونا فى فلسطين

سجلت فلسطين، 31 وفاة، و2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1823 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (1)، جنين (3)، طولكرم (1)، الخليل (9)، قطاع غزة (12)، مدينة القدس (3)،

مشيرة إلى أنه تم إجراء 6367 فحصا.

وقالت ان الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (163)، قلقيلية (31)، سلفيت (33)، طوباس (20)، بيت لحم (85)، جنين (139)، طولكرم (81)، أريحا (18)، الخليل (156)، رام الله (189)، قطاع غزة (867)، مدينة القدس (240)، ضواحي القدس

(88).

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب الآتي: نابلس (105)، قلقيلية (49)، طوباس (37)، سلفيت (37)، جنين (128)، طولكرم (114)، أريحا (17)، الخليل (240)، رام الله (280)”، قطاع غزة (580)، مدينة القدس (236).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 81.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.