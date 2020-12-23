شروط ورابط التقديم على وظيفة "محلل معلومات القوي العاملة " بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تصدرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، معدلات الأكثر بحثًا بمؤشر البحث جوجل بالسعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر 7 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وجدة.

ويبحث السعوديين، حول مهام وشروط وطرق التقديم للوظائف التي، تضمنت "أخصائي علم النفس الإكلينيكي "الرياض"، أخصائي مزايا وتعويضات "الرياض"، منسق برامج الدراسات العليا - مركز تدريب "الرياض"، محلل معلومات القوى العاملة "الرياض"، أخصائي التطوير التنظيمي "الرياض"، أمين مكتبة مساعد "جدة"، مساعد إداري ثالث الرياض"

وتقدم "بوابة الوفد"، الرابط الرسمي لجامعة الملك سعود الصحية، للتقديم على وظيفة محلل معلومات القوي العاملة وشروطها، حيث يمكنكم الدخول إلى الرابط من خلال الضغط هنا.

للتقديم على وظيفة محلل معلومات القوى العاملة أضغط هنا .

أما بالنسبة لشروط وظيفة محلل معلومات القوي العاملة:

الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أونظم المعلومات أو إدارة الموارد البشرية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات في المجالات المطلوبة.

وتعُد جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، حكومية متخصصة في العلوم الصحية وتحظى باعتماد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وقد مثلت البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، النواة الأولى لها، ومع النمو المتسارع لهذه البرامج، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية في تأهيل كوادر سعودية في تخصصات الطب والعلوم الصحية.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله – في الخامس من شهر صفر 1426هـ الموافق السادس من شهر مارس 2005م بإنشاء الجامعة، واسمها: "جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"، ومقرها الرئيس في الرياض ولها فرعين في كل من جدة والأحساء.