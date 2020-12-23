الكرملين: فيروس كورونا لن يختفي في 2021 ..لكن نعرف كيف نكافحه

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، إن فيروس كورونا لن يختفي بعد يناير 2021، ولكن الحكومة الروسية تعرف كيف تقلل بوضوح من العواقب وكيفية مكافحته.
وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، "من الواضح أنه في الأول من يناير عندما نحتفل بالعام الجديد، لن تنتهي جميع الصعوبات، ولكن معذلك، نحن نقف على قاعدة صلبة، ونعرف كيفية مكافحته .. فالحكومة تعرف بوضوح ما يجب القيام به، وتعرف كيف تقلل العواقب السلبية على حياتنا بجميع أشكالها".
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 27 ألفًا و250 إصابة جديدة
وبدأت في روسيا في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" اليوم إجراء أكثر من 87 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، تشمل 393 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.
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