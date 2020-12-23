مظاهر شغب بين السائقين الراغبين بالعودة إلى فرنسا وشرطة بريطانيا

أغلقت بريطانيا الحدود الفرنسية البريطانية بينها وبين فرنسا وذلك لكي تتجنب انتشار السُلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

نتيجة لذلك حدوث اشتباكات بين سائقين السيارات وضباط الشرطة البريطانيين في دوفر، كما وقد نتج عن ذلك توتر بين قوات الشرطة والسائقين بينما كانوا يحاولون إختراق صفوف عناصر إنفاذ القانون. وفقاً لـ سبوتنيك.

وفي السياق، لا تزال آلاف الشاحنات عالقة بالقرب من ميناء دوفر، بعد أن اتخذت فرنسا قرارا يوم الأحد 20 ديسمبر بإغلاق الحدود مؤقتا مع المملكة المتحدة.

وقالت مصادر محلية في بريطانيا:

"بعد يومين، باريس ولندن سوف تعلنان عن اتفاق يسمح بعودة سائقي الشاحنات الثقيلة الذين تقطعت بهم السبل في المملكة المتحدة بشرط تزويدهم باختبار "PCR" سلبي لـ( Covid-19)".

وتضيف المصادر بالقول:

"يسمح الآن أيضا بعودة الفرنسيين والأجانب المقيمين في فرنسا أو في المنطقة الأوروبية، وكذلك أولئك الذين "يتعين عليهم القيام برحلات أساسية" بمغادرة المملكة المتحدة، خاضعة لاختبار سلبي من 23 ديسمبر".