ألمانيا تنتقد قرار السجن لصحفى تركى

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الحكم الصادر على الصحفي التركي جان دوندار اليوم الأربعاء بالسجن غيابيا 27 عامًا و6 أشهر بتهمة التجسس ومساعدة تنظيم أرهابى مسلح.
قال ماس، أن ذلك الحكم "ضربة قوية للعمل الصحفي المستقل في تركيا" والذي وصفه بأنه من الحقوق الأساسية.
وأضاف لشبكة ريداكسيونس نتسفيرك دويتشلاند، "الصحافة ليست جريمة بل خدمة للمجتمع لا غنى عنها - حتى وخاصة عندماتنقد وتستقصي من هم في السلطة".
و قال محامي الصحفي التركي جان دوندار، اليوم الأربعاء، إن موكله حُكم عليه غيابيا بالسجن 27 عامًا وستة أشهر بتهمة التجسس ومساعدة تنظيم إرهابي مسلح ووصف الحكم بأنه ذو دوافع سياسية، وفقا لقناة الغد.
وكان قد صدر حكم على دوندار رئيس تحرير صحيفة
ويقيم دوندار حاليًا في ألمانيا، وكان يواجه أحكامًا بالسجن لما يصل إلى 35 عامًا بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي أو العسكري.
ورفض محامو دوندار حضور الجلسة الأخيرة لمحاكمته وقالوا في بيان مكتوب قبيل الجلسة "لا نريد أن نشارك في ممارسة تضفي الشرعية على حكم سياسي مقرر مسبقًا".
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