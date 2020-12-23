التشيك تعلن شروط عودة مواطنيها العالقين بالمملكة المتحدة

أعلنت التشيك أنها ستسمح لمواطنيها العالقين في المملكة المتحدة جراء قيود السفر بالعودة إلى البلاد شرط ثبوت النتيجة السلبية لمسحة اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات في التشيك - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء، أن المسحة يجب أن تجري خلال 72 ساعة كحد

أقصى قبل العودة للبلاد كما سيخضع العائدون لعزل ذاتي ويجرون مسحة أخرى خلال 5 أيام من العودة.

وتسري تلك القرارات الجديدة على العودة جوًا بدءًا من اليوم، وتوجهت العديد من الدول لتشديد القيود على دخول

الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أنه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة في 60 منطقة تقريبا، ومع ذلك شدد على أن المشورة السريرية تدل على أنه من غير المحتمل ألا تستجيب هذه الطفرة للقاح، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".