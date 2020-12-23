محمد بن راشد: الإعلام شريك مهم في مسيرتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 15 دقيقة آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 3:50 مساءً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “الإعلام شريك مهم في مسيرتنا”. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على “تويتر”، الأربعاء: “حرصت طوال السنوات الماضية على حضور منتدى الإعلام العربي وتكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية.. اليوم تابعت بعض جلساته الافتراضية في دورته الحالية التي تُعقد عن بعد.. الإعلام شريك مهم في مسيرتنا ونتطلع لرسائل بناءة تخدم قضايا مجتمعاتنا وتساهم ايجابياً في بناء مستقبل المنطقة”.

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