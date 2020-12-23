- 1/2
- 2/2
حريق - أرشيفية
اعلنت الشرطة الإقليمية في البوسنة، إن حريقا اندلع اليوم الأربعاء، في مركز للمهاجرين بشمال غربي البلاد يقيم فيه نحو 1200 مهاجر.
وذكرت بوابة “كليكس” الإخبارية المحلية في البوسنة، أن الحريق اندلع في قطاع تخزين البنزين ومولدات الكهرباء في مخيم ليبا للمهاجرين، ونشرت صورا تظهر دخانا أسود فوق خيام بيضاء.
وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة بيهاتش لوكالة “رويترز” إن الشرطة ورجال الإطفاء يتوجهون نحو المخيم الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترا عن بيهاتش.
وأضاف أن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحريق قد أسفر عن سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مركز للمهاجرين في البوسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.