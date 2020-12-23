نقابة تدعو وزير الصحة إلى صرف تعويضات كوفيد-19 لموظفي الصحة

راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن صرف منحة كوفيد-19 لموظفي الصحة.

ودعت النقابة نفسها، في المراسلتها، وزير الصحة إلى “الانصاف في صرف التحفيزات، حسب المجموعات، لا حسب الفئات”، مطالبة بصرف التعويضات نفسها “لجميع الأشخاص، الذين كانوا يشتغلون مباشرة في مصالح كوفيد”.

كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة آيت الطالب بـ”صرف التعويض نفسه للأشخاص، الذين يشتغلون بصفة غير مباشرة في مصالح كوفيد”.

وعلاوة على ذلك، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة طلبت، في المراسلة المذكورة، من وزير الصحة “صرف تعويض لذوي حقوق شهداء الواجب المهني من موظفي الصحة”، بالإضافة إلى “صرف أجرة كاملة لجميع الموظفين لعدم استفادتهم من رخصتهم السنوية”.

وأكدت النقابة نفسها أن صرف تعويضات، وتحفيزات كوفيد-19، أصبحت حبيسة قرارت وزير الصحة، لأسباب مجهولة، منذ أشهر.

