شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محمد بن راشد .. انطلاق منتدى الإعلام العربي الـ19 والان نبدء بالتفاصيل

منى المرّي: شكّلت الأزمة الراهنة اختباراً حقيقياً لوسائل الإعلام

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، عن بُعد عبر الاتصال المرئي وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي ضمن دورته التاسعة عشرة التي نظّمها افتراضياً اليوم نادي دبي للصحافة، ألقت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للمنتدى ، كلمة رحّبت فيها بالمشاركين ، وقد أكدت "المري

" في كلمتها الترحيبية أن انعقاد المنتدى في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، يحمل رسالة مهمة كحافز على الاستمرار والعمل لمستقبل إعلامي عربي أفضل، منوهةً أنه رغم صعوبة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلا أنها لم تحل دون تنظيم هذه الدورة من اللقاء السنوي المهم.

وقالت : "شكّلت الأزمة الراهنة اختباراً حقيقياً لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم ،ودفعتنا نحو التفكير بطريقة مختلفة للمستقبل لصناعة إعلام عربي أفضل، فهناك العديد من المؤسسات الإعلامية في المنطقة قد تضررت جراء الأزمة العالمية بحكم تراجع سوق الإعلانات الذي يُعد المصدر الرئيسي لتمويلها... إلا أن المحتوى الإعلامي استمر خلال الأزمة وظل في تطورٍ مستمر، لاسيما عبر المنصات الرقمية".

وأضافت: "لا شك أن الرهان اليوم يدور حول صناعة المحتوى الإعلامي وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقّي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية.. فيما يكمن التحدي الأكبر أمام صُنّاع الإعلام العربي في أزمة الثقة لدى شرائح واسعة من الجمهور وتحديداً فئة الشباب الذين لم ينالهم من المؤسسات الإعلامية العربية الاهتمام الكافي على رغم أن الشباب هم المسؤولون عن إحداث التحولات الأكثر أهمية والأعمق تأثيراً في عالمنا... الأمر الذي يستوجب منح الشباب مساحة أكبر من الاهتمام والعناية".

وأشارت منى المرّي إلى أن اللجنة المنظمة للمنتدى حرصت على إدراج أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية والاجتماعية ضمن أجندة المنتدى هذا العام، علاوة على موضوع الساعة المتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهي كلها معطيات تسهم في تكوين ملامح مستقبل الإعلام العربي.