المحافظات التي اعلنت عطلة خلال الايام المقبلة

اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها خلال الايام المقبلة بمناسبة اعياد رأس السنة. وقررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد الميلاد باستثناء الدوائر الخدمية والصحية. كما اعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر المحافظة يوم غد الخميس احتفاء" بأعياد الميلاد المجيد. وقررت حكومة اقليم كردستان ايضا تعطيل الدوام في الاقليم (اربيل، دهوك، السليمانية)، لمدة اسبوع بمناسبة أعياد رأس السنة.

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