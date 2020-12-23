رئيس مجلس النواب العراقي يستقيل من منصبه… أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!



1912 - تدشين سد أسوان في مصر. 1912 - تدشين سد أسوان في مصر. 1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي. 1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى. 1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين. 1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.



1958 - تشييد برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم. 1958 - تشييد برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم. 2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبه بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان.

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