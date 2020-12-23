الحكيم يطالب بفتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، بفتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار، فيما شدد على ضرورة ملاحقة المتلاعبين بقوت المواطنين. وقال الحكيم في كلمة له خلال زيارته للسماوة وتابعتها الخليج 365، "نطالب الحكومة بدعم الشرائح المحرومة"، مطالبا "بفتح ملفات الفساد وتخفيف اعباء صرف الدينار امام الدولار". ودعا الحكيم "الحكومة الى ضبط الاسعار"، لافتا الى "اهمية ملاحقة المتلاعبين بقوت المواطنين".

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