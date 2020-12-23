الزوراء ينجو من فخ امانة بغداد ويتعادل في الوقت القاتل

نجا فريق الزوراء من فخ الخسارة امام أمانة بغداد في اللقاء الذي اقيم على ملعب بغداد في اطار مباريات الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتقدم بغداد اولاً عن طريق ستار ياسين في الدقيقة 87 لكن النوارس سرعان ما عادلوا الكفة عن طريق المهاجم مهند عبد الرحيم في الدقيقة 89.



التعادل وضع النوارس في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما اصبح رصيد بغداد 14 نقطة في المركز العاشر.