تظاهرات قرب المالية وانتشار للقوات الامنية 'صور'

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن القوات الامنية انتشرت قرب وزارة المالية بعد تظاهرات احتجاجا على رفع اسعار الدولار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوات حفظ القانون انتشرت اليوم، ضمن وزارة المالية وسط بغداد، بعد انطلاق تظاهرة بالقرب من مقر الوزارة".
واضاف المصدر ان "ذلك جاء احتجاجا على رفع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي".
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