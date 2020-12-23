شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعبث بالقضاء لأهداف إرهابية والان مع التفاصيل
وكانت المليشيا أصدرت 130 حكماً خلال العام الحالي بإعدام ومصادرة أموال عدد من قيادات الشرعية وعدد من المواطنين المختطفين، وهو ما اعتبره قانونيون وحقوقيون أحكاما لا قانونية لها.
لكن ما يثير السخرية هو مساعي المليشيا لتبرئة قياداتها المتورطة في تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري إذ حاولت المليشيا تخفيف أحكام الإعدام والسجن عن ضابط المخابرات الحوثية «السباعي» وعصابته.
وأوضحت مصادر حقوقية أن محكمة الاستئناف خفضت أحكام الإعدام إلى 4 بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 5 من المتهمين بالواقعة، مبينة أن المليشيا بعد أن فشلت في إخفاء القضية في مهدها وتحولها إلى قضية رأي عام تحاول اليوم الضغط على القضاء لإلغاء الأحكام وتبرئة المتهمين، وتعمل على إعاقة تنفيذ الأحكام الصادرة.
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