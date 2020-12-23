شكرا لقرائتكم خبر عن شريحة ذكية تقي من الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر مهندسون من جامعة أوتاجو النيوزيلندا شريحة ذكية قابلة للارتداء على الرأس، تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر من خلال إرسال نبضات إلكترونية عبر الجلد لتحفيز الجهاز العصبي وحاسة الشم، التي لا تعمل بشكل صحيح عند ظهور الزهايمر. وتعمل التقنية الجديدة عبر ستة أقطاب كهربائية موصلة بنظارة، وترسل الشريحة نبضات بشكل مباشر إلى الفص الصدغي للدماغ المسؤول عن حاسة الشم.

وقال البروفيسور يوسف أوزجور كاكماك، من قسم التشريح في جامعة أوتاجو والمؤلف الرئيسي للدراسة: إن النتائج المبكرة تمهد الطريق لتطوير أول نظام تحفيز كهربائي غير جراحي يمكن ارتداؤه في العالم لاستهداف مناطق حاسة الشم، حيث تعتبر «الأعصاب الشمية» أطرافاً عميقة في مناطق الدماغ وتؤثر في الذاكرة والتنقل. ويحفز الابتكار الجديد هذه الشبكات للتخفيف من الأعراض أو قمع تطور مرض الزهايمر إلى الخرف، كما لديها القدرة على المساعدة في التعافي من الغيبوبة ومرض باركنسون.

كانت هذه تفاصيل خبر شريحة ذكية تقي من الزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.