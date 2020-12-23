شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فريقاً استقبلت شباكهم أهداف التاريخي عمر السومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي

بعدما أصبح السوري عمر السومة «31 عاماً» مهاجم أهلي جدة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفاً منذ انطلاقته في 2008 متفوقاً على ناصر الشمراني «126 هدفاً»، واصل السومة رحلة التألق في الدوري السعودي الذي انتقل إليه في 2014.

وأسهم المهاجم السوري في انتصارات فريقه خلال السنوات الست الماضية، حيث ساعد الفريق الجداوي في تحقيق لقب الدوري عام 2016 بعد رحلة انتظار طويلة تخطت الثلاثين عاماً،كما كان السومة دائماً هو الرقم الصعب بيد مدربي الفريق.

وتميزت أرقام السومة بالحضور دائماً، فقد نال لقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية في نسخ 2014 و2015 و2016 وحلّ وصيفاً في 2017، وخاض السومة 139 مباراة سجل في 127 مباراة منها.

وتوزعت الأهداف على 22 فريقاً، وتعتبر شباك الرائد الأكثر استقبالاً لأهداف السومة بـ22 هدفاً يليها الاتحاد «11 هدفاً» فالنصر والشباب بعشرة أهداف و9 أهداف بمرمى الوحدة واستقبل الهلال 8 أهداف و7 أهداف في شباك كل من الاتفاق والفتح والخليج و6 أهداف نصيب التعاون والقادسية و5 أهداف بمرمى الفيصلي و4 أهداف في هجر و3 أهداف على الحزم والشعلة والفيحاء والعين وهدفان في أبها والعروبة. أما أقل الفرق استقبالاً لأهداف العقيد فكان ضمك والباطن ونجران بواقع هدف واحد.

ومع السومة تحققت الأرقام الخاصة بالسوبر هاتريك في مباراتين والهاتريك حضر معه في 8 مباريات متفوقاً على جميع الهدافين في الدوري.

وبعد هدفه رقم 127 الذي سجله الثلاثاء في مرمى الفتح مانحاً فريقه النقاط الثلاث أكد السومة أنه سعيد بهذا الرقم مشيراً إلى أنه يدين لزملائه في كل هدف أحرزه.

وكشف السومة أن جميع ما يتم الحديث عنه في مختلف منصات الإعلام وبرامج التواصل عن مستقبله مع الأهلي غير صحيح مبيناً أن جميع الأمور تدور بين إدارة الأهلي ووكيل أعماله وهي تسير في الاتجاه الصحيح.

وينتهي عقد السومة مع الأهلي في يونيو 2021 لكن المشكلة ليست في تاريخ النهاية وإنما في يناير المقبل، حيث سيدخل اللاعب الفترة التي تسمح له بالنظر في العروض المقدمة دون العودة للأهلي.

