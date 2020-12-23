شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة يطلق مزاينة الصقور الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس، مزاينة الصقور لفئة الفروخ ضمن مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في ميدان الصقور بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وتشهد مزاينة الصقور، التي تنظم بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، إقامة 3 أشواط لفئة الفروخ (بيور شاهين، بيور جير، بيور قرموشة)، وقد خصص للمسابقة 9 جوائز قيمة بواقع 3 جوائز لكل شوط.

وتتمثل شروط المشاركة في أحقية كل مشارك في المزاينة المشاركة بأكثر من صقر في فئات البطولة، فيما لا يسمح بدخول أي صقر في المسابقة ما لم يكن يحمل رقم حلقة، وفي حالة الاشتباه بفئة الصقر يتم تثبيت الفئة من قبل لجنة التثبيت، ويكون قرار اللجنة نهائي وغير قابل للاعتراض.

مزاينة الإبل

ويترقب ملاك الإبل في الإمارات والخليج العربي مسابقات مزاينة الإبل من الأسبوع الثامن بمهرجان الظفرة، الذي سيشهد شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل، وشوط الظفرة (6)، وشوط المهجنات الأصايل (ثنايا و حول).

وتدخل صباح الخميس الإبل المشاركة في شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل، إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم الجمعة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، حيث خصص لهذا الشوط 5 جوائز قيمة، ويشترط على كل مشارك تقديم 15 مطية من الإبل «الشرايا» أي الإبل الأصيلة التي تم شرائها في وقت سابق وأصبحت ملكاً للمشارك ولأبنائه وليست مودعة لطرف آخر وليس له فيها شريك.

وتبدأ يوم الجمعة المطايا المشاركة في شوطي الظفرة (6) والذي خصص له 5 جوائز قيمة، والمهجنات الأصايل (ثنايا وحول) والذي خصص له 10 جوائز قيمة، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

مسابقة الرماية

تبدأ مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) والتي ينظمها مهرجان الظفرة بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، مع نهاية هذا الأسبوع عدها النهائي وصولاً إلى التصفيات النهائية، والتي سيتوج فيها 10 فائزين بعد انتهاء المسابقة في 31 ديسمبر الجاري.

ويسمح لجميع الجنسيات (مواطنين ومقيمين وزواراً) ممن تزيد أعمارهم على 16 سنة فما فوق (ذكور) المشاركة في الشوط المفتوح، والتي يستخدم فيها بندقية ساكو عيار 223 وضعية الرقود، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة، ومسافة الرماية 200 متر في جميع مراحل التصفيات.

ويتم المشاركة خلال المسابقة في دورين (تمهيدي – نهائي)، ويخصص لكل رامٍ في كل دورةٍ 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، ويسمح للرامي في المسابقة بعدة محاولات لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات وتكون تكلفة المحاولات على الرامي، فيما يتم اختيار أعلى 30 نتيجة لتأهيل أصحابها للمرحلة النهائية، يسمح للرامي أن يستخدم مساند النادي الأمامية فقط، وأن تضبيط السلاح أثناء المسابقة يتم من قبل الرامي فقط.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.