شكرا لقرائتكم خبر عن «النعيمي الخيرية» تبني وتؤثث مساكن جديدة بعشرة ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية موازنة عام 2021 للمؤسسة، كما تم اعتماد الكشف الخاص بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لبناء وتأثيث مساكن جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة عن بعد، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وحمد عبدالله تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من موظفي المؤسسة، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع بالحضور وأشاد بجهودهم وحرصهم على تفعيل دورهم للارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة الكريمة لها والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

واطلع سموه وأعضاء المجلس على أهم الخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة على أرض الواقع، لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

وقدمت الشيخة عزة النعيمي عرضاً للموازنة التقديرية لعام 2021 والتي تمت مناقشتها من قبل الرئيس والأعضاء من حيث التحديات وكيفية توفير الاحتياجات المطلوبة ومن ثم تم اعتمادها على أن تظل نسب توزيع الريع كما هي، كما قدمت المديرة العامة للمؤسسة عرضاً بأسماء المستحقين للمساكن الجديدة الخاصة بالمؤسسة والتي تم اعتمادها من قبل المجلس.

وناقش الاجتماع السياسات الخاصة بالمساعدات من حيث الأهداف والفئات المستهدفة والمجالات والتكلفة إضافة إلى عرض السياسات الخاصة بالمساعدات «سياسة إسكان - سياسة سند - كفالة وتمكين الأيتام» كما تم عرض ومناقشة أبرز التحديات التي تحتاج لقرار.

ودعا المجتمعون لضرورة التنسيق مع مؤسسة عقار بخصوص تخفيض الإيجار حتى يتسنى تأجير كافة الوحدات السكنية الخاصة بالمؤسسة أما بخصوص مبلغ الأمانات الخاص ببناء المساجد تقرر تخصيص نسبة إدارية بالتنسيق مع هيئة الأوقاف.

(وام )