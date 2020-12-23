شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الجارحى: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجارحى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن المجلس السابق عمل فى ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد على استكمال ما قام به سابقه.
وأكد الجارحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن الذى ينتمى إليه، يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، ستساهم جميعها فى تحقيق المصالح العليا للوطن، مضيفا: "الأجندة التشريعية التى يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن والدولة المصرية، حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.
وأكد الجارحى، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح فى انتخابات هيئة مكاتب اللجان، مشيرًا إلى أن الحزب يضم كوادر على درجة كبيرة من الكفاءة فى مختلف المجالات.
وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.
وأعلن أمين عام مجلس النواب عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر يشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبا.
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب محمد الجارحى: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.