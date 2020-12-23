شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الجارحى: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجارحى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن المجلس السابق عمل فى ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد على استكمال ما قام به سابقه.

وأكد الجارحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن الذى ينتمى إليه، يمتلك أجندة تشريعية كبيرة، ستساهم جميعها فى تحقيق المصالح العليا للوطن، مضيفا: "الأجندة التشريعية التى يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن والدولة المصرية، حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

وأكد الجارحى، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح فى انتخابات هيئة مكاتب اللجان، مشيرًا إلى أن الحزب يضم كوادر على درجة كبيرة من الكفاءة فى مختلف المجالات.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر يشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.