شكرا لقرائتكم خبر عن 80 نائبا ينتهون من استخراج كارنيهات العضوية بقائمة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد، الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية إلى 80 نائبا، من أصل 100 نائب، صرح بذلك المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب.

وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة اليوم لـ100 نائب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكماله على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب حسب الجدول المحدد سلفا وتم إبلاغهم به.

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.