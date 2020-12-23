شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة صبورة السيد تشيد بأداء الحكومة.. وتؤكد: السيسى أنصف المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن قائمة دائرة شمال وجنوب ووسط الدلتا، بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، لافتة إلي أن المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و قالت صبورة السيد، في تصريحات لها عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية عن الفترة 2021 – 2026 ، إن المرأة حصلت على نسبة مشرفة في المجالس النيابية (مجلس النواب، مجلس الشيوخ) بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية بمثيلها في الحكومة.

ونوهت السيد، بدور بانجازات الحكومة في عهد الرئيس قائمة الانجازات كثيرة و المشروعات القومية الكبري و القضاء على فيروس سي مشيدة بجهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا موضحة أن مصر اقل تاثرا مقارنة بدول العالم.

و يستقيل مجلس النواب ،نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا ،فى اليوم الثانى المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية .حرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول فى كل ارجاء المجلس ،فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى .

و كان النائب عن قائمة الصعيد مصطفى بكرى أول كارنيهات العضوية اليوم ،واستلم الحقيبة البرلمانية والتى تضم فى طياتها تابلت إلكترونى لانجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية ،وكذلك نسخة من الدستور المصرى المعدل ،وقوانين الانتخابات .

كان نحو ٧٥ ناىبا قد تسلموا بالأمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى والمقرر ان ينطلق بكامل عدده فى يناير من العام الجديد ،ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين نحو ٢٨ نائبا ،ليصلح مجموع أعضاء برلمان ٢٠٢١-٢٠٢٦ ، ٥٩٦ نائبا يشملهم ٤٧٢ نائبا حزبيا يمثلون ١٣ حزبا سياسيا .