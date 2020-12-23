جريمة مروعة في طنجة..شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها وطعنات في مختلف أنحاء جسدها

اهتز حي مسنانة، في مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها سيدة في عقدها السادس، والمشتبه فيه ليس سوى ابنها.

وحسب المعطيات المتوفرة، أقدم شاب عشريني، يعاني من اضطرابات نفسية، على تهشيم رأس والدته عبر آلة حادة، وتوجيه عدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها.

وتمكنت المصالح الأمنية، التي حلت إلى مسرح الجريمة من اعتقال الجاني، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار بالمدينة.

إلى ذلك، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، من أجل معرفة دواعي إقدام الشاب على قتل أمه.