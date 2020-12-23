دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يفتتح أولى مبارياته أمام مضيفه الملعب المالي

يبدأ الوداد الرياضي رحلته في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مستضيفه فريق الملعب المالي على أرضية ملعب “26 مارس”، لحساب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، موسم 2021.

ويأمل أبناء البنزرتي مدرب الوداد في العودة بنتيجة إيجابية من الديار المالية، قبل لقاء العودة المنتظر بعد أسبوعين في الدارالبيضاء، لحسم التأهل إلى دور المجموعات للمرة السادسة تواليا.

وشهدت قائمة الوداد عودة بعض الأسماء الغائبة عن المباراة الأخيرة أمام حسنية أكادير، ويتعلق الأمر بكل من أيوب سكومة، والمدافع أشرف داري، في حين يرجح غياب جبران لإصابته بكورونا.

يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي تعادل مع مضيفه فريق تونغيت السينغالي (0-0)، في المباراة، التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب لات ديور في مدينة تيس السنغالية، برسم ذهاب الدور الثاني من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.