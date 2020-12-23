ابن سوس الذي أوصل قطار التطبيع من تل أبيب إلى الرباط.. من يكون مئير ابن شابات؟

لفت رئيس “مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” مائير بن شبات، أمس الثلاثاء أنظار المغاربة بشكل كبير بعدما حضي باستقبال الملك محمد السادس له، رفقة جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، والذي أعقبه توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وشكل حديث بن شبات، باللغة الدارجة، وحديثه الودي مع الملك محد السادس الذي نقلته لقطات تلفزية من القصر الملكي بالرباط، محور اهتمام واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب وخارجه، حيث خاطب الملك: “الله يبارك في عمر سيدي”، فمن يكون هذا الشخص الذي ترأس وفد تل أبيب إلى الرباط في “مهمة خاصة وتاريخية”؟

ولد شبات، لعائلة يهودية مغربية، في منطقة سوس سنة 1966، حيث عاش سنواته الأولى، قبل أن ينتقل وإياهم إلى إسرائيل وعمره لا يتجاوز العاشرة.

وبانتقاله إلى إسرائيل، نشأ بن شبات في وسط متدين، بمنطقة ديمونة، حيث كان الطفل الثاني عشر من بين 14 طفلاً في العائلة.

ويحمل بن شبات درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بار-إيلان وهو خريج برنامج المدراء وكبار المسؤولين في جامعة تل أبيب.

بن شبات متزوج وله أربعة أولاد. ويعيش في مركز شاپيرا، وهي قرية دينية أقيمت في مطلع ع1950، على أنقاض قرية “السوافير الغربية الفلسطينية” التي تم تهجير أهلها.

درس في مدرسة دينية عامة بالمدينة، وبعد ذلك في مدرسة يشيڤا أهل شلومو في بئر سبع. كان مراسل لصحيفة ديمونا المحلية وسلسلة من الصحف في المنطقة الجنوبية. عند تعيينه في جيش الإحتلال الإسرائيلي، تم تعيينه في لواء گڤعاتي، حيث حصل على العديد من الجوائز من ضمنها وساماً عسكرياً بارزاً.

وقبل وصوله، إلى رئاسة مجلس الأمن القومي، شارك بن شابات بل وقاد عمليات عسكرية عدة ضد الفلسطينيين، أبرزها الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة سنة 2008، وبعدها في سنة 2014، وكان حينها بن شابات رئيسا للمنطقة الجنوبية لجهاز الشاباك، مما يجعله مسؤولا عن تدمير وقصف مئات المنازل الفلسطينية ومقتل أعداد كبيرة من المدنيين بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي عام 1989، خرج مائير بن شبات من الجيش الإسرائيلي، وتم تجنيده في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشغل عدة وظائف في الشاباك. وخلال خدمته في جهاز الأمن الداخلي، شغل منصب رئيس قسم الإنترنت ورئيس قسم مكافحة الإرهاب والتجسس والبحث والسياسات الوطنية ورئيس الشاباك في المنطقة الجنوبية.

في منتصف غشت 2017، بدأ العمل مستشارًا للأمن القومي ونائباً لرئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، وفي نونبر 2017، وافقت الحكومة على تعيينه رئيسًا لمجلس الأمن القومي.

ومع تقلده لهذا المنصب، أصبح بن شابات مسؤولا عن جميع القضايا الخارجية والأمنية، حيث تشير صحيفة “عربي بوست” إلى أنه كان المشرف على العلاقات السرية التي تربط إسرائيل بالدول الخليجية، كما يعتبر مهندس اتفاقات السلام الموقعة مع الإمارات والبحرين والسودان، ومؤخرا مع المغرب.