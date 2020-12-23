طنجة المتوسط يزيد نشاطه ب18% ويحقق رقما قياسيا لم يسبق تسجيله على مستوى موانئ المتوطسي

أعلنت إدارة المركب المينائي طنجة المتوسط أن هذا الأخير يتجه إلى أن يصبح أكثر ميناء نشاطا في المنطقة مع تحقيقه رقما قياسيا جديدا.

وأشارت الإدارة نفسها، في بلاغ لها، بهذا الخوص إلى أن المركب المينائي سيتجاوز عتبة5.7 مليون حاوية بتاريخ 31 دجنبر 2020 (زائد 18 في المائة مقارنة مع سنة 2019)، في رقم قياسي لم يسبق تسجيله على مستوى موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط .

وكان الميناء المذكور قد حقق تقدما كبيرا في آخر تصنيفات “Lloyd’s List” و “Container Management” الصادرة هذا الأسبوع، حيث احتل المرتبة 35، بعد أن كان يحتل المرتبة 46 خلال السنة الماضية.

ويضم التصنيف المذكور أول 120 ميناء عبر العالم من بين 500 ميناء لديها أنشطة في مجال معالجة الحاويات.

وأصبح ميناء طنجة المتوسط ​​أول ميناء في عملية إعادة شحن الحاويات على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط، ويؤكد، أيضا ريادته للسنة الثالثة على التوالي على مستوى القارة الإفريقية.

يذكر أن ميناء طنجة المتوسط ​حقق، ​خلال عام 2019 معالجة 4.8 مليون حاوية، مسجلاً بذلك أفضل تقدم من بين الموانئ الخمسين الأوائل، وبنمو يفوق +38 في المائة.