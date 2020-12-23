فرنسا.. رجل يقتل ثلاثة دركيين ويصيب رابعا في قرية وسط البلاد

قتل ثلاثة من رجال الشرطة برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما، وأصيب آخر أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران، وسط فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على تويتر أن مطلق النار “عُثر عليه ميتا”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وجرح رابع برصاص أطلقه رجل في قرية معزولة بوسط فرنسا، ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقتل رجال الشرطة برصاص رجل، يبلغ من العمر 48 عاما، أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمال عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه، بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.

ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة الأطفال، وفق ما نقتل وسائل إعلام حلية، مشيرة إلى أنه أضرم النار في منزله، قبل إطلاقه النار على رجال الشرطة.