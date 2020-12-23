ذكرت صحيفة "سمايام" الهندية، اليوم الأربعاء، أن أحد سكان الهند استعاد وعيه أثناء التحضير لدفنه. ووقع الحادث في منطقة تشيتور. وعثر على الرجل فاقدًا للوعي تحت شجرة في إحدى القرى المحلية. كان في هذه الحالة لمدة يومين.

وأبلغ السكان السلطات المحلية بهذا الأمر، فأتوا وفحصوا الرجل. وأعلنوا وفاته، بحسب الصحيفة.



وتم التخطيط لدفن الرجل في ضواحي القرية. ومع ذلك، قبل دقائق من الدفن، استيقظ الرجل وجلس. وأخذ إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بأنه توفي في اليوم التالي.

كانت هذه تفاصيل خبر في الهند.. رجل يستيقظ أثناء جنازته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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