الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء من كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه" تم تسجيل ١٤٤٨ حالة شفاء من فيروس كورونا، فضلا عن ١١٧٣ اصابة جديدة، بالاضافة الى ١٢ حالة وفاة".

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