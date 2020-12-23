الكعبي يدعو الى استيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من البحوث العلمية

وقال الكعبي في بيان تلقته الخليج 365، جاء ذلك خلال حضوره في المؤتمر العلمي الخامس للبحوث الهندسية والدراسات العليا الذي نظمته الجامعة التقنية الوسطى/ الكلية التقنية الهندسية الكهربائي، ان "نهضة الدولة تبدأ عبر دعم اساتذة الجامعات والنخب والكفاءات العلمية وتوفير كافة الاجواء التي تسهم في الارتقاء بقدراتهم وامكانياتهم"، لافتا الى ان "المؤسسة التشريعية ستكون داعمة بقوة لكل الخطوات التي من شأنها المساهمة في رعاية العلماء و الباحثين و اعادة الثقة بالمؤسسات التعليمية ودعم الاساتذة بشتى الوسائل".وجدد النائب الأول دعوته لـ"الحكومة باستيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من طاقاتهم وافكارهم الابداعية الحديثة، وبحوثهم العلمية الرصينة في تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي سيما في ظل الازمة الإقتصادية التي يشهدها العراق والعالم وتراجع اسعار النفط".

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي حسن المسعودي ان "المسؤولية كبيرة لاستعادة المكانة التي يمثلها العراق في الجانب العلمي ويجب تظافر الجهود لتطويره والارتقاء به"، مبينا ان "اللجنة سيكون لها دورا داعما في اسناد ونهضة وتشجيع المؤسسات التعليمية- الاكاديمية والمشاريع والبرامج البحثية التخصصية".