الكعبي يدعو الى استيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من البحوث العلمية

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، الى إيلاء البحوث العلمية اقصى درجات الاهتمام والاستفادة منها في تطوير جميع مفاصل الدولة، فيما أكد على ضرورة استيعاب حملة الشهادات العليا.
وجدد النائب الأول دعوته لـ"الحكومة باستيعاب حملة الشهادات العليا والاستفادة من طاقاتهم وافكارهم الابداعية الحديثة، وبحوثهم العلمية الرصينة في تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي سيما في ظل الازمة الإقتصادية التي يشهدها العراق والعالم وتراجع اسعار النفط".
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي حسن المسعودي ان "المسؤولية كبيرة لاستعادة المكانة التي يمثلها العراق في الجانب العلمي ويجب تظافر الجهود لتطويره والارتقاء به"، مبينا ان "اللجنة سيكون لها دورا داعما في اسناد ونهضة وتشجيع المؤسسات التعليمية- الاكاديمية والمشاريع والبرامج البحثية التخصصية".
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