الكويت تتلقى الشحنة الأولى من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 02:03 مساءً - منذ 37 دقيقة

وصلت الشحنة الأولى من لقاح كورونا ،الأربعاء ، إلى الكويت والتي تقدر بـ 150 ألف جرعة ، حسب ما أفادت قناة العربية .

وأعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح، أمس، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر الأربعاء على تبدأ عملیة التطعیم نھایة الأسبوع الجاري.

وأوضح الوزیر في بیان صحافي أن مراحل تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل یأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

وذكر أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیرا إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر.

وأوضح أن “عملیة التطعیم ستتواصل وصولا إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبین بتلقي اللقاح”.