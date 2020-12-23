الامارات.. 145 ألف فحص كورونا.. وتعافي 1533

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 145.523 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات 197.124 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 1.533 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 172.984.

كما أشارت إلى وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات إلى 645 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.