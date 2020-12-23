أستراليا تخفف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأربعاء أنه سيتم السماح للسكان الخاضعين للإغلاق في بؤرة ساخنة للإصابات بفيروس كورونا في المدينة بالتجمع بأعداد صغيرة من أجل احتفالات الكريسماس.



وسيتم السماح للذين يقيمون في الجزء الأكثر تضررا باستقبال خمسة زائرين فقط بالإضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال دون سن 12 عاما خلال الفترة من يومي الخميس حتى السبت.

وفي منطقة نورزرن بيتشز، سيتم السماح للسكان باستقبال 10 زائرين لكنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة.

وجاء القرار بعد اكتشاف 8 حالات جديدة فقط ليلا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 97 حالة منذ الخميس الماضي.

وفي ديسمبر، عاد 250 ألف شخص من سكان نورزن بيتشز إلى الإغلاق التام.