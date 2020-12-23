الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل معاون والي العراق بـ'داعش'

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت فجر اليوم، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد".

واضاف ان " قوة تكتيكية خاصة نفذت واجبا إستباقيا بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين إنتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الأشتباك معهما داخل وكر لهم ، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لمايُعرف بوالي العراق المُلقب ( شعلان )".



واوضح رسول، ان "ابطال الجهاز تمكنوا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة".

