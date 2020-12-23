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بدأت مؤشرات "الانفتاح" تظهر بجلاء في الفضاءات العامة السعودية في ظل "الإصلاحات" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومع اقتراب نهاية العام، وفي مشهد كان مستبعدا جدا قبل سنوات في هذا البلد، أصبحت المحلات التجارية تعرض ملابس بابا نويل وتبيع أشجار عيد الميلاد والزينة المرتبطة بهذه المناسبة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المبيعات بالظهور تدريجيا في المملكة، في بادرة لتخفيف القيود الاجتماعية بعدما تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة.
وبالإضافة إلى أشجار عيد الميلاد، يبيع متجر الهدايا زي بابا نويل والأضواء وغيرها وهو أمر ظل محظورا في البلاد منذ عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ البلاد... بابا نويل في متاجر السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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