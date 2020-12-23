لأول مرة في تاريخ البلاد... بابا نويل في متاجر السعودية

في مشهد كان من الصعب حتى تخيله قبل سنوات في السعودية، المملكة المحافظة، أصبحت أشجار عيد الميلاد وأنوار الزينة بألوانها المختلفة تباع في محلات الهدايا في العاصمة السعودية الرياض.

وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المبيعات بالظهور تدريجيا في المملكة، في بادرة لتخفيف القيود الاجتماعية بعدما تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة.