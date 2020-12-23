البرلمان الليبي يحيل 35 نائبا إلى النيابة العامة بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد

ذكرت وسائل إعلام ليبية في خبر عاجل، أن رئاسة مجلس النواب الليبي أسقطت عضوية 35 نائبا منقطعا ومنشقا، وأحالتهم إلى النائب العام. وذكر موقع "أخبار ليبيا" أن رئاسة مجلس النواب أحالت النواب المذكورين إلى النائب العام "بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة".

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