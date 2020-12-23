زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض تحمل طابعاً مميزاً هذا العام!

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ومن النباتات الخضراء والأشجار المزينة بالشرائط الملونة والزخارف الصغيرة التي تمثل مناظر طبيعية أميركية متنوعة هذا العام، والتي كشفت عنها مؤخرًا السيدة الأولى ميلانيا ترامب، باسم "أميركا الجميلة" تقدر عجائب الطبيعة في البلاد.
فشجرة عيد الميلاد في تلك القاعة تعرض الزخارف والزينات المصنوعة يدويًا في أشكال مثل مستشفى صغير، وشاحنة قمامة صغيرة، وقبعة ممرضة، ومعطف مختبر طبي. كما أن رف الموقد في القاعة يتحلى بمشهد مذهل تظهر فيه مستشفى ومركز إطفاء ومبان أخرى مرتبطة بالمسعفين في أزمة فيروس كورونا.
وقالت السيدة الأولى عبر موقع تويتر "إن أبطال أمتنا متأصلون في قلوبنا، وهم حقًا ما يجعل أميركا جميلة"، وفقا لما نقله موقع "شير أميركا" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.