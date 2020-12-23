زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض تحمل طابعاً مميزاً هذا العام!

ومن النباتات الخضراء والأشجار المزينة بالشرائط الملونة والزخارف الصغيرة التي تمثل مناظر طبيعية أميركية متنوعة هذا العام، والتي كشفت عنها مؤخرًا السيدة الأولى ميلانيا ترامب، باسم "أميركا الجميلة" تقدر عجائب الطبيعة في البلاد.

لكن القاعة الحمراء بالبيت الأبيض تحوي بين ثنايا زينتها هذا العام منظرا لافتًا للنظر، إذ تقدم التحية إلى شجاعة المسعفين والعاملين في الخطوط الأمامية.

فشجرة عيد الميلاد في تلك القاعة تعرض الزخارف والزينات المصنوعة يدويًا في أشكال مثل مستشفى صغير، وشاحنة قمامة صغيرة، وقبعة ممرضة، ومعطف مختبر طبي. كما أن رف الموقد في القاعة يتحلى بمشهد مذهل تظهر فيه مستشفى ومركز إطفاء ومبان أخرى مرتبطة بالمسعفين في أزمة فيروس كورونا.