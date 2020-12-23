19 طائرة تخترق مجالها الجوي.. سيؤول تحشد مقاتلاتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كوريا الجنوبية إنها دفعت بمقاتلاتها في الأجواء بعد اختراق 19 طائرة عسكرية صينية وروسية لمجالها الجوي الدفاعي أمس الثلاثاء.

وأوضحت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن أربع طائرات عسكرية صينية دخلت المجال الجوي الدفاعي تلتها 15 طائرة روسية.

ودفع الجيش الكوري الجنوبي بمقاتلات في الأجواء لاتخاذ إجراءات تكتيكية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجيش الصيني كان قد أبلغ البلاد بأن طائراته تجري تدريبا روتينيا قبل أن تدخل هذه الطائرات منطقة الدفاع الجوي.

ووفق بيان لقيادة الأركان المشتركة "يبدو أن هذه الواقعة تدريب عسكري مشترك بين الصين وروسيا لكنها تستلزم قدرا أكبر من التحليل".

وأشارت وكالة "يونهاب" للأنباء إلى أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اتصلت بالصين وروسيا وطلبت عدم تكرار ذلك.

وفي بكين، قال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المهمة كانت في إطار خطط تعاون سنوي بين الصين وروسيا وإنها "لم تستهدف أي طرف ثالث".

وأضاف: "في أثناء هذا التدريب التزمت الطائرات الصينية والروسية بالقانون الدولي ولم تدخل مجال كوريا الجنوبية الجوي".