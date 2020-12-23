كلب ماكرون يشعل "السوشيال ميديا" بهذا الفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل سنوات قليلة، كان "نيمو" كلبا عاديا يبحث عن متبنين عقب تخلي أصحابه عنه، إلى أن أصبح من سكان القصور الرئاسية، ونجما عبر مواقع التواصل.

فـ"نيمو" الذي امتلكه لاحقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو له، مساء الثلاثاء، لرفع الوعي إزاء ظاهرة التخلّي عن الحيوانات والتشجيع على اقتنائها.

ويظهر "نيمو" في المقطع المصور الذي طالعته ”الخليج 365” في حسابات ماكرون، ليخبر، بواسطة جمل كُتبت في أسفل الشاشة، قصته ككلب تمّ التخلّي عنه قبل نقله إلى ملجأ في ضاحية العاصمة باريس، قبل التعرّف على أصحابه الجدد في 2017.

ونُشر مقطع الفيديو عبر حسابات إيمانويل ماكرون في "إنستغرام" و"سناب شات" و"تيك توك" و"فيسبوك"، وتضمن عبارات توعوية من قبيل: "كما كان حالي، يتمّ التخلي عن 100 ألف حيوان كل سنة" في فرنسا.

وتحدث النص المرفق بالفيديو عن "برنامج عمل من المزمع اعتماده" للتشجيع على اقتناء الحيوانات الذي خصّص له 20 مليون يورو في سياق خطة الإنعاش، كما أن "سوء المعاملة سيخضع لعقوبات أكثر شدة".

وجاء في ختام الفيديو "حيواناتكم جزء من العائلة، وهي تتكل عليكم".

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون حكومي للتصدي لسوء معاملة الحيوانات.

والاثنين، أعلنت الحكومة الفرنسية خطة لمعالجة ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة.

ووفق وزير وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي، فإن التخلي عن حيوان يمكن أن يعرض صاحبه لعقوبة تصل حد السجن لـ3 سنوات، وفق الخطة الجديدة.

وغالبا ما يظهر "نيمو"؛ وهو كلب هجين من سلالتي لابرادور وريتريفر-غريفن، إلى جانب إيمانويل ماكرون، خصوصا خلال زيارات الزعماء الأجانب.