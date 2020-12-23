مدبولي: مصر تحمي نفسها والعالم من خطر الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تحمي نفسها والمنطقة والعالم بأسره من خطر الإرهاب .

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي، الذي ينعقد افتراضيا، تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وأوضح أن الإعلام من أقوى الأسلحة المدافعة عن الدولة ومجابهة الأخطار التي تحيط بها.

وأشار إلى أن "وسائل الإعلام العربية والعالمية ركزت في الآونة الأخيرة على ما يواجه المنطقة من تهديدات ومنها ظاهرة الإرهاب والتطرف وما لها من انعكاسات".

وتابع: "أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدولة أو مصدر ضعف لها".

ولفت إلى أن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دور بارز فيها مثل الملف المائي والصراع في ليبيا.

ومضى قائلا: "يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك".

وأضاف: "من المؤسف أن الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الإعلام لنشر فكرها المضلل وتجنيد المزيد من الأتباع".

وأكد على أن مصر حققت نجاحات كبيرة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة

وشدد على أن "مصر تحمي نفسها والمنطقة والعالم بأسره من خطر الإرهاب".

بدوره، قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، إننا نعيش في العالم العربي فترة تاريخية لا نحسد عليها.

وأضاف: "لم تكف الحركات الإرهابية المختلفة عن تهديد الأمن الداخلي العربي طوال العقود الأربعة الماضية".

وأكد على أن "السيطرة الكاملة على الإعلام مستحيلة، واتسع نطاق دوره ليصبح له دور اقتصادي وسياسي".

وأوضح أن الأمة العربية مصيرها مشترك ويجب أن يركز الإعلام على تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة.