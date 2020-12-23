شجرة الميلاد بقلب بيروت بأسماء شهدائها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لأن الأمل في داخلهم ما زال ينبض بالحياة اجتمع اللبنانيون حول شجرة عيد الميلاد المزينة بأسماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لإحياء ذكراهم الأليمة والدموع والحزن يسكنان قلوب الجميع. "الانفجار الكبير" عنوان لبنان في 2020.. مآس لا تمحى من الذاكرة

بمبادرة من مؤسسة "الإنماء الشامل"، شجرة الميلاد تقطر حزنا بأول احتفال برأس السنة الجديدة عقب انفجار المرفأ المدمر في الرابع من أغسطس/آب الماضي بميناء بيروت. انفجار مرفأ بيروت.. "التحقيقات الأمريكي" يكشف النتائج

وأحيت الحفل فرقة "كورال الفيحاء" التي تضم شبانا وشابات من كل المناطق اللبنانية، وقدمت أغاني وأناشيد وطنية، تحية منها إلى أرواح ضحايا انفجار المرفأ الأبرياء.

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