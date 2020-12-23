الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلاده للإفراج عن المعارض الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش بعدما قضى أربع سنوات في السجن. وقال إردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكما "سياسيا تماما" عبر نشر قرارها قبيل استنفاذ دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.

كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان يندد بقرار المحكمة الأوروبية "السياسي" بشأن قضية المعارض دميرتاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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