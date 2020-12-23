- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعوى ضد حكومة إيطاليا لتعويض أقرباء ضحايا كورونا بـ122 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تعتزم مجموعة تمثل ضحايا إيطاليين لجائحة فيروس كورونا إقامة دعوى قضائية تطالب فيها السلطات الإقليمية والوطنية بتعويضات تصل قيمتها إلى مئة مليون يورو (122 مليون دولار).
وقالت مجموعة "نوي دينونسيريمو" (سنوجه اتهامات)، في بيان، إنها ستقيم الدعوى القضائية، اليوم، نيابة عن نحو 500 شخص فقدوا ذويهم.
وأضافت المجموعة: "سنطلب من السلطات متوسط تعويض قيمته 200 ألف يورو لكل شخص، بإجمالي نحو مئة مليون يورو".
والدعوى القضائية موجهة ضد رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ووزير الصحة، روبرتو سبيرانزا ورئيس إقليم لومباردي، اتيليو فونتانا.
يشار إلى أن إيطاليا هي واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة.
وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، نحو 70 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وهي أكبر حصيلة وفاة في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى ضد حكومة إيطاليا لتعويض أقرباء ضحايا كورونا بـ122 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.