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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاكات نظام أردوغان.. البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا 18 شهراً، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".
وكانت الرئاسة التركية، قدمت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.
وقالت المذكرة إن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد".
وأضافت أن حكومة المجلس الرئاسي الليبي "وجّهت نداءَ دعم إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لمساعدتها" في التصدي لقوات الجيش الوطني الليبي، ودعت المذكرة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني)2021.
ووقعت تركيا، في نوفمبر 2019، اتفاقاً للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، وسط انتقادات واعتراضات دولية.
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