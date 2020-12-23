ألمانيا ترفض وجود مُقاتلين أجانب في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب المتحدث باسم الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دنيس كونيتات، عن رفض بلاده لوجود مُقاتلين أجانب في البلاد، مؤكداُ دعم برلين بشكل قاطع لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، لإنهاء الأزمة.

وبحسب قناة الساعة الليبية، أجاب كوميتات، عبر حسابه على تويتر، على سؤال “هل تدعم ألمانيا جانبا معينا في ليبيا؟”،

بقوله "نحن نعترف مثل المجتمع الدولي ككل بـ “حكومة السراج” المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعني أننا نتخذ أي جانب في النزاع نفسه بل على العكس تماماً".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية "نريد من خلال سياستنا أن نساهم في خلق ظروف إطارية تمكن الشعب الليبي، من تقرير مصيره سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بشكل مستقل ودون تأثير من القوى الأجنبية، لجعل هذا الهدف ممكناً، يجب الآن أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه ممثلو القوى العسكرية عبر التفاوض".