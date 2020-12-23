سلالة كورونا الجديدة تثير اذعر في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الذعر والخوف فرضت عشرات الدول حول العالم حظرا للطيران على بريطانيا، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأدى الحظر إلى تقطع السبل بالركاب في المطارات واصطفاف الشاحنات على الطرق السريعة بعد أن أغلقت فرنسا حدودها مع بريطانيا، حيث انضمت السعودية والهند وباكستان وهونج كونج وكندا، إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية، إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي أوقفت الرحلات الجوية مع بريطانيا، في محاولة لمنع وصول هذه السلالة الجديدة من الفيروس إليها.

ويقول خبراء بريطانيون «إن السلالة الجديدة من الفيروس، التي تضرب لندن وجنوب شرق إنجلترا، أكثر قدرة على التفشي بنسبة تصل إلى 70%»، ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية «إن السلالة الجديدة من الفيروس يمكن السيطرة عليها».

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي «إن الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر»، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية «إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا».

وذكرت ماريا فان كيركوف كبيرة الباحثين في مجال (كوفيد 19) بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين. وأكدت على أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراضا أكثر حدة من الحالية