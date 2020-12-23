شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات «كورونا» منذ 6 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن التشيك سجلت 10821 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في وقت مبكر، الأربعاء، وهي أول زيادة يومية تفوق العشرة آلاف منذ السادس نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن تقرر الحكومة، الأربعاء، ما إذا كانت ستفرض أعلى مستوى من إجراءات مكافحة المرض، مع ارتفاع أعداد الإصابات ودخول المستشفيات.

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