شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء اسكتلندا تعتذر عن عدم وضع كمامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن-رويترز)

وجهت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا اعتذاراً، الأربعاء، بعد تصويرها في مكان عام مغلق وهي لا تضع كمامة في مخالفة لقواعد مكافحة تفشي «كوفيد-19».

والتقطت صورة لستيرجن زعيمة الحزب «الوطني» الاسكتلندي وهي تتحدث مع مجموعة من النساء في حانة بعد حضور جنازة في أدنبرة الأسبوع الماضي، ولم تكن تضع كمامة. ونشرت الصورة في النسخة الاسكتلندية من صحيفة «صن».

وقالت ستيرجن في بيان: «أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات، لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر».

ويلزم القانون الناس في اسكتلندا باستخدام الكمامات في جميع الأماكن المغلقة بما فيها الحانات والمطاعم. والثلاثاء، تحدثت ستيرجن أمام البرلمان وأعادت تذكير الناس بأهمية وضع الكمامة.

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