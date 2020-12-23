شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل انطلاقة الدوري الاسترالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجلت مباراة وسترن سيدني واندرارز ضد ماكارثر يوم الأحد القادم في افتتاح الدوري الأسترالي لكرة القدم لثلاثة أيام بسبب قيود كوفيد-19 في سيدني خلال فترة عيد الميلاد.

وسيبدأ الدوري الأسترالي حالياً بمباراة بين وسترن يونايتد وأديليد يونايتد يوم 28 ديسمبر كانون الأول. ويلتقي واندرارز مع ماكارثر في 30 ديسمبر كانون الأول باستاد بنكوست.

وازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تمركزت في شواطئ شمال سيدني، إلى 97 وما زالت أجزاء في المدينة قيد العزل الشامل. لكن ولاية نيو ساوث ويلز خففت اليوم الأربعاء قيود فيروس كورونا من أجل فترة عيد الميلاد.

وقال جريج أورورك رئيس مسابقات الدوري في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان «نتعاون عن قرب مع حكومة نيو ساوث ويلز لضمان مضي مباريات الدوري الأسترالي قدما، كما هو مخطط لها بأفضل تجربة ممكنة للجماهير واللاعبين في ظل القيود الحالية».

وسيتم تخفيض عدد الجماهير في كل المباريات المقامة في نيو ساوث ويلز بنسبة 50 في المئة حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وأجرى الاتحاد الأسترالي تعديلات على جدول المباريات في الجولات الأولى من المسابقة حتى تواجه أندية نيو ساوث ويلز بعضها بعضا. ويمكن للأندية الواقعة خارج نيو ساوث ويلز مواجهة بعضها بعضا بدون القيود المفروضة على الحدود بين الولايات.